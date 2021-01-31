Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 3 февраля в 7:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в пер. Степной в с. Верхняя Сыворотка Сумской ОТГ.

О пожаре сообщила дочь владельца, который почувствовал запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 2-й государственной пожарно-спасательной части, 28 государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Великий Бобрик.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено 1 куб. м дров, аккумулятор, источник бесперебойного питания, пластиковые трубы системы водоснабжения и потолок подвального помещения на площади до 10 кв. м. Образовалось сильное задымление и возникла угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки.

В 8:51 возгорание локализовали, а в 9:12 - потратив на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Великий Бобрик.