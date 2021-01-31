Потребители электроэнергии на Сумщине будут получать компенсацию автоматически Пресс-секретарь ООО «Энера СУМЫ» Наталья Гончарова предупредила жителей Сумщины, что обращаться к снабжающей компании или органам социальной защиты населения, подавать заявление и дополнительные документы не нужно.

По ее словам, бюджетные средства будут направлять поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением на лицевые счета указанных категорий потребителей. На территории Сумской области - это ООО «Энера СУМЫ».

Это будет происходить по следующей процедуре:

1) Поставщики не позднее 2-го числа каждого месяца (февраль-апрель) 2021 года формируют и отправляют в Минсоцполитики и НКРЭКУ общий реестр - перечень потребителей, имеющих право на получение компенсации.

2) В Министерстве социальной политики Украины среди них определяют получателей жилищных субсидий и до 7-го числа перечень с соответствующими отметками возвращают поставщикам.

3) По обновленным реестрам поставщики рассчитывают сумму, необходимую для возмещения потребителям разницы в расходах на электроэнергию, выросли из-за отмены льготного тарифа. До 10-го числа предоставляют заявку Минсоцполитики и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

4) Минсоцполитики в течение трех рабочих дней после получения заявок направляет бюджетные средства на текущие счета со специальным режимом использования, указанные поставщиками универсальных услуг.

5) Полученные средства зачисляются на конкретные личные счета в качестве частичной оплаты за потребленную электроэнергию.

«В случае осуществления перерасчетов объема потребления электроэнергии клиентам, которые имеют право на получение компенсации, поставщики универсальных услуг предоставляют дополнительную заявку до 1 мая, а до 15-го - Минсоцполитики перечисляет средства, - рассказала Наталья Гончарова. - Если до 1 июня текущего года поставщик универсальных услуг не использует средства, полученные для оказания помощи некоторым категориям потребителей электрической энергии, он должен вернуть их в государственный бюджет».