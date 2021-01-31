В феврале жители Сумщины получат счета за электроэнергию по полному тарифу Как сообщила во время брифинга в облгосадминистрации пресс-секретарь ООО «Энера СУМЫ» Наталья Гончарова, населению возместят дополнительные расходы на оплату электроэнергии, связанные с отменой льготного тарифа.

Порядок получения помощи утвержден постановлением КМУ №64 от 1 февраля 2021 года.

Она напомнила, что для населения установлена фиксированная цена на электроэнергию - 1,68 грн за 1 кВт-час независимо от объема потребления. Действовать она будет с 1 января по 31 марта 2021 года. Тариф утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины №1325 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 483 от 5 июня 2019» от 28 декабря 2020 года.

В платежках потребителей, которым будут возмещать дополнительные расходы на оплату электроэнергии, будут отражать общую стоимость фактического объема потребления, размер государственной компенсации и сумму, которую клиент оплачивает самостоятельно.

По ее словам, компенсация введена на электроэнергию, использованную в первом квартале 2021 года. Ее получат такие категории потребителей: население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на пониженный тариф; население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на пониженный тариф; многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

«Получателям субсидии не будут предоставлять государственную помощь для покрытия разницы, возникшей в результате отмены льготного тарифа и применения фиксированной цены для бытовых потребителей», - подчеркнула Наталья Гончарова.