Взят под стражу подозреваемый в убийстве 90-летней женщины на Сумщине По ходатайству Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры подозреваемому, который лишил жизни 90-летнюю женщину, чтобы скрыть преступление, решением суда 3 февраля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Установлено, что подозреваемый 30 января 2021 года в вечернее время пришел в дом к одинокой женщине, чтобы занять у нее средства на спиртное. Когда пенсионерка отказала, мужчина набросился на нее с кулаками. Опасаясь за свою жизнь, она выдала тайник - в холодильнике лежало 150 грн. Забрав деньги, мужчина ушел. Однако на следующий день он снова вернулся к старушке. Дверь ему никто не открыл. Мужчина выбил стекло в окне и залез в дом. Женщина лежала на полу там, где он ее покинул накануне. Она едва дышала. Мужчина забрал с собой ценные вещи, в частности, электроприборы, после чего поджег дом, чтобы избежать разоблачения. Потерпевшая скончалась в результате отравления угарным газом. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали злоумышленника.

Действия 31-летнего мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества, соединенное с насилием), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога, повлекшее гибель людей) и п. 9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с целью сокрытия другого преступления) УК Украины. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.