Карантин в Украине продлят до 30 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.

Об этом Шмыгаль сказал во время встречи в Европейской бизнес ассоциации, передает корреспондент Укринформа.

«Карантин будем продолжать до 30 апреля, но... скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что условия карантина могут меняться, в частности может происходить смягчения и переход к адаптивной форме карантина.

Как сообщалось, 9 декабря правительство утвердило инициировано Министерством здравоохранения решения о продлении карантина в 28 февраля 2021 с усилением ограничений на период с 8 до 24 января.