Сумчанка заметила на улице растерянную старушку и вызвала на помощь патрульных ЧП произошло на улице Роменской, вблизи выезда из города, куда патрульные получили сообщение о растерянной старушке.

На месте происшествия инспекторов встретила 37-летняя сумчанка, которая и обнаружила пожилую женщину. Достаточно легкая одежда для прохладной погоды - первое, на что она обратила внимание. Бабушка не могла ответить, ни откуда она, ни куда направляется. Она даже имени своего не помнила. Поэтому заявитель сразу же позвонила на линию 102.

Отгорев бабушку в служебном авто, инспекторы все же не теряли надежды установить какую-либо информацию о ней. И уже через полчаса стражи порядка знали ее имя и адрес проживания. Дома они передали женщину родным и посоветовали тщательнее ухаживать за ней.