В Сумах разыскали молодых женщин с их малолетними детьми В течение суток полицейские Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области дважды разыскивали молодых женщин с их малолетними детьми.

Первое событие произошло 2 февраля, когда на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что его жена с двухлетним ребенком выехала из одного из населенных пунктов Роменского района и не приехала к месту проживания в г.Сумы.

К поискам пропавших присоединился весь личный состав Сумского РУП. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что женщина ранее высказывала намерения не возвращаться к мужу из-за конфликта, возникшего между ними. В ходе отработки возможных мест пребывания матери и ребенка работниками ювенальной превенции было установлено их местонахождение в г.Сумы.

Другое событие произошло вечером того же дня. На линию 102 позвонила жительница одного из населенных пунктов Роменского района и сообщила, что ее сестра с восьмилетним сыном несколько дней назад поехала в Сумы и с тех пор на связь не выходит. Опять же к поискам были привлечены почти все работники Сумского РУП.

Выявлено, что женщина имела проблемы с рядом финансовых учреждений, где взяла в кредит деньги. Последний раз ее видели на автовокзале г. Сумы 29 января. Благодаря слаженным действиям сотрудников криминальной полиции пропавших нашли в г.Сумы в одной из квартир, которые сдаются в аренду. Женщину с ребенком вернули домой.