На Сумщине в ДТП травмирован водитель авто 3 февраля, около 14.40, на автодороге вблизи села Спирное Ахтырского района столкнулись автомобили Тойота Рав 4 и Рено Меган.

В результате столкновения 49-летний водитель автомобиля Рено с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции. Сейчас правоохранители выясняют причину и обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.