На Сумщине будут судить женщину, которая зарезала пьяного знакомого Краснопольским отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летней женщины, которая ударила ножом знакомого.

По данным следствия, это произошло 5 декабря 2020 года в с. Наумовка Сумского района. В вечернее время женщина находилась в доме мужчины, которому периодически помогала по хозяйству. В тот день хозяин дома был пьян, и между ними возникла словесная перепалка. По словам обвиняемой, мужчина подошел к ней и схватил за шею, поэтому она ударила его ножом. От полученной травмы 51-летний потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.