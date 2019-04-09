Возобновился прием по вопросам назначения субсидии

С 3 февраля 2021 возобновился прием граждан по вопросам назначения жилищной субсидии специалистом департамента на базе Управления «Центр предоставления административных услуг в м. Суми» Сумского городского совета.
Вся актуальная информация по вопросам социальной защиты есть на сайте департамента https://dszn.sumy.ua в соответствующих разделах и на странице департамента «Социальная защита города Сумы» в сети «Фейсбук».
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