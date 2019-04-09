Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:21332

Возобновился прием по вопросам назначения субсидии

Ограничение в приеме граждан, которое было продиктовано карантинными требованиями, снято.

С 3 февраля 2021 возобновился прием граждан по вопросам назначения жилищной субсидии специалистом департамента на базе Управления «Центр предоставления административных услуг в м. Суми» Сумского городского совета.

Вся актуальная информация по вопросам социальной защиты есть на сайте департамента https://dszn.sumy.ua в соответствующих разделах и на странице департамента «Социальная защита города Сумы» в сети «Фейсбук».

Общество ЦНАП
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах открылся еще один офис Центра админуслуг
21.06.2019 16:29

В Сумах открылся еще один офис Центра админуслуг

Второе территориальное подразделение управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» открыли сегодня, 21 июня, по адресу: ул. Р. Атаманюка,...

20.06.2019 13:10

Внимание! Изменения в графике работы сумского ЦПАУ

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы....

12.06.2019 11:58

Сумской ЦПАУ меняет расписание

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы в связи с Днем Святой Троицы....

19.04.2019 08:51

Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....

09.04.2019 09:52

Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....

Новости

На Сумщине 133 новых случая COVID-19: 3 летальных
Сегодня 09:26
Через три дня на Сумщине прогнозируют 25-градусные морозы
Сегодня 13:18
В «Романтике» пройдет платный Кубок мэра Сум по шахматам
Сегодня 12:58
Ахтырчанин заплатит 40 тыс. грн за пьяную езду
Сегодня 12:44
На Сумщине обнаружили арсенал времен войны
Сегодня 12:40
В Сумах в колодце теплотрассы нашли труп
Сегодня 12:30
Спасатели провели учения в Сумской областной больнице
Сегодня 12:23
Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
Сегодня 12:17
Потребители электроэнергии на Сумщине будут получать компенсацию автоматически
Сегодня 12:14
В феврале жители Сумщины получат счета за электроэнергию по полному тарифу
Сегодня 12:08
Взят под стражу подозреваемый в убийстве 90-летней женщины на Сумщине
Сегодня 12:03
Карантин в Украине продлят до 30 апреля
Сегодня 11:56
view counter

Статьи

Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
Сегодня 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
Вчера 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
Вчера 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
Вчера 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
Який матеріал краще для підошви взуття: носкість, комфортність та інші характеристики
31.01.2021 17:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.40
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Кино Планета Кіно
17.00
Смішні гроші
Смішні гроші
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Мина Мазайло
Мина Мазайло
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.