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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Экс-замначальника Сумской колонии, которому присудили 5 лет тюрьмы, до сих пор не задержали (видео)

Владислава Павлика, бывшего заместителя начальника Сумской исправительной колонии, которого 2 февраля суд признал виновным по делу аварии, в которой травмировалась 16-летняя девушка, и присудил ему 5 лет тюрьмы, на сегодня не задержали.

На оглашение приговора ни он, ни его адвокат не явились, и где находится обвиняемый, пока неизвестно. Об этом рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко, говорится в сюжете Суспільного.

«У него был мера пресечения - залог. Без возложения каких-либо обязанностей. Он не сдавал паспорт. Сейчас не подтвержден тот факт, что он избегает. Может, он у бабушки где-то сидит. Мы можем объявлять его в розыск только в судебном процессе. Если он подаст апелляцию, и мы поедем в апелляцию, в случае, если он не придет, мы можем ходатайствовать перед судом о его розыске», - сказала г-жа Науменко.

Залог, о которой говорит Наталья Науменко, - это 141 тыс. грн, которые оплатили родственники обвиняемого, чтобы он вышел из СИЗО. Это было три года назад. Все это время обвиняемый был на свободе.

Как сообщила пресс-секретарь Ковпаковского райсуда Виктория Сирицына, задержать и доставить В.Павлика в СИЗО должна полиция.

Как сказал сотрудник отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко, будут объявлять Владислава Павлика в розыск, но когда должны это сделать, прокомментируют позже.

Один из защитников Павлика - Владимир Кругляк по телефону рассказал, что о причинах, по которым его подзащитный не явился на приговор, он не знает. Как и то, где находится сейчас обвиняемый.

«Я так слышу, что кто-то там якобы скрывается, у меня такого нет. Возможно, дома спокойно. Я не присутствовал во время объявления приговора, я был на другом судебном заседании. Я не хочу комментировать приговор, потому что с ним не знаком. Обжаловать будем обязательно», - сказал адвокат.

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