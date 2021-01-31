Кому в Сумах сегодня отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Ремесленная, 15 (замена рушникопидсушувача в квартире), ул. Заливная, 11, ул. Г. Кондратьева, 189 (замена кранов и труб холодной и горячей воды в квартирах) ,: ул. В. Черновола, 55, ул. Засумская, 13 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Белопольский путь, 59, ул. Ильинская, 51/1 (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Котляревского, 2/6 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. СКД, 12, ул. Глинки, 11 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Леваневского, 22 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире).