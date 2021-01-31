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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Травмированная в аварии сумчанка хочет подать в суд на патрульного, который ее сбил (видео)

Травмированная в аварии на пешеходном переходе сумчанка Анастасия Доманская собирается подавать в суд на возмещение материального ущерба, потому что, по ее словам, водитель, который работает патрульным, отказался оплатить убытки. Тот, в свою очередь обвинения отвергает и говорит, что сделает так, как решит суд.

«У меня сотрясение мозга, ушиб правого колена, на левой ноге гематомы, ушиб локтевого сустава и грудной клетки», - рассказывает о полученных травмах 25-летняя сумчанка. Авария произошла 24 января на пешеходном переходе на улице Прокофьева, когда девушка вечером возвращалась домой, говорится в сюжете Суспільного.

Саму аварию она не помнит. Имеет информацию, которую ей рассказал свидетель: «Ехали две машины, одна за другой, другая - по третьей полосе. Машина, которая ехала по второй полосе, затормозила и дала, чтобы я прошла. А вот третья - нет и, в принципе, я и попала под нее. Одна сумочка лежала на пешеходном, другая - со всем моим инструментом лежала вообще непонятно где, далеко, шарф и я. Куртка была разорвана и сапоги. У меня даже кольцо спало, это какой удар был!»

По словам девушки, сначала родные парня контактировали и просили ее не писать заявление в полицию. Через неделю водитель перестал выходить на связь, после того как узнал, что девушка посчитала - ей минимум необходимо 35 тыс. гривен, потому что, кроме лекарств и обследования, потеряла верхнюю одежду, обувь и рабочий инструмент, который был с ней в момент аварии.

«Они с самого начала нормально относились, постоянно звучала фраза - вы собирайте чеки, мы все компенсируем. Мы обсудили сумму, его она изначально не очень устраивала. Он попросил немного меньше, но мы договорились, пожали руки. Но через 10 минут мне он начал звонить и говорить, что я много прошу, хотя я могу за каждую копейку подписаться. Затем стал звонить его отец с неудовольствием, что я очень много хочу», - рассказывает Анастасия.

Водитель Артем Куров, который наехал на сумчанку, работает патрульным. В момент аварии был выходной.

«О суммах вообще речь не идет, а чтобы в судебном порядке было все правильно. Сейчас идет в отношении меня служебное расследование, то есть за свои действия несу ответственность. Я хотел бы, чтобы суд решил, сколько я должен платить. После ДТП ее забрали в больницу областную, после чего мой отец приехал туда, он был с ней постоянно, сначала выписали медикаменты там на определенную сумму, мы поехали в аптеку, у меня есть чеки, мы оплатили. В данном случае заявление не пишется, следователь сразу открывает дело и со слезами никто ее не просил. Получилось так, полицейские - тоже люди. Она говорит, что мой отец ей угрожал, чтобы замять дело, ну, это же затрагивает его деловую репутацию. У нее есть доказательства? Это же неправильно», - говорит Артем Куров.

В Государственном бюро расследований после проверки факта аварии данные в единый реестр досудебных расследований не вносили.

«В больнице пострадавшей установлен диагноз - ушиб локтевого сустава, правого коленного и мягких ткани левой голени. Учитывая, что данные телесные повреждения, очевидно, относятся по степени тяжести в легких, было принято решение не вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований. Материалы направлено в управления патрульной полиции для составления административного протокола в отношении водителя», - рассказал представитель территориального управления ГБР Александр Билка.

В патрульной полиции материалы получили, сказал спикер Олег Сологуб: «На полицейского составили админпротокол по статье 124. Проводили проверку по административному протоколу, потом уже будет принято решение о дальнейших каких-то действиях», - сообщил он.

Тем, кто попал в подобную ситуацию, как Анастасия, адвокат Алексей Назаренко советует обращаться в суд.

«Однозначно надо вызвать скорую помощь и вызвать через 102 патрульную полицию. Также, желательно, если есть свидетели этого ДТП, зафиксировать их. Человек должен собирать как можно больше медицинских документов: справки, рентген-снимки, чтобы потом, возможно, передать судебно-медицинскому эксперту, чтобы он изучил эту документацию. Если суд установит вину водителя в этом столкновении, его привлекут к административной ответственности. На этом основании потерпевшая вправе заявить гражданский иск о возмещении материального и морального вреда», - сказал адвокат.

В Заречном районном суде Сум дело по админпротоколу должны рассмотреть 10 февраля. Если водителя признают виновным, ему грозит штраф - 340 гривен или лишение права управлять авто до одного года. Анастасия говорит, что на заседание придет и планирует подавать гражданский иск.

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