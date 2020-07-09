В Украине 5082 новых случая COVID-19

В частности, заболели 258 детей и 220 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 1893 человека;
летальных случаев - 140;
выздоровели - 9933 человека;
проведено тестирований за сутки - 42 112 (в том числе методом ПЦР - 25076, методом ИФА - 17036).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1232246 человек;
выздоровели - 1055406 человек;
летальных исходов - 23 229;
проведения ПЦР-тестов - 6324775.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в г. Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 342 случая;
Винницкая область - 235 случаев;
Волынская область - 112 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 159 случаев;
Житомирская область - 282 случая;
Закарпатская область - 299 случаев;
Запорожская область - 253 случая;
Ивано-Франковская область - 354 случая;
Киевская область - 189 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 77 случаев;
Львовская область - 308 случаев;
Николаевская область - 97 случаев;
Одесская область - 163 случая;
Полтавская область - 160 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 133 случая;
Тернопольская область - 222 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 55 случаев;
Хмельницкая область - 429 случаев;
Черкасская область - 182 случая;
Черновицкая область - 177 случаев;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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