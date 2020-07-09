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В Украине 5082 новых случая COVID-19

5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 февраля 2021 года.

В частности, заболели 258 детей и 220 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1893 человека;

летальных случаев - 140;

выздоровели - 9933 человека;

проведено тестирований за сутки - 42 112 (в том числе методом ПЦР - 25076, методом ИФА - 17036).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1232246 человек;

выздоровели - 1055406 человек;

летальных исходов - 23 229;

проведения ПЦР-тестов - 6324775.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в г. Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 342 случая;

Винницкая область - 235 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 159 случаев;

Житомирская область - 282 случая;

Закарпатская область - 299 случаев;

Запорожская область - 253 случая;

Ивано-Франковская область - 354 случая;

Киевская область - 189 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 77 случаев;

Львовская область - 308 случаев;

Николаевская область - 97 случаев;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 133 случая;

Тернопольская область - 222 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 55 случаев;

Хмельницкая область - 429 случаев;

Черкасская область - 182 случая;

Черновицкая область - 177 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общество Летальный случай ПЦР-тест
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