На Сумщине 133 новых случая COVID-19: 3 летальных По состоянию на 4 февраля в Сумской области 46146 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 133 человек (Белопольский р-н - 8, Глухов - 2, Глуховский р-н - 3, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 12, Лебедин - 4, Липоводолинский р-н - 1, Ахтырка – 13, Путивльский р-н - 5, Ромны - 4, Роменский р-н - 5, Сумы - 27, Сумской р-н - 4, Шостка – 16, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р -н - 24).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 627 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 человека (Глухов - 1, Шостка - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 42956 человек, из них за минувшие сутки - 391 (Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н – 13, Великописаревский р-н - 6, Глухов - 7, Глуховский р-н - 2, Конотоп - 49, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий р-н - 2, Лебедин - 9, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Ахтырка - 7, Ахтырский р-н - 3, Путивльский р-н - 20, Ромны - 2, Роменский р-н - 1, Сумы - 207, Сумской р-н - 21, Тростянецкий р-н - 13, Ямпольский р-н - 9).