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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:39237

В Сумах проверят гостиницы на соблюдение правил противопожарной безопасности

Заместитель городского головы Тамара Ищенко провела рабочее совещание с профильными структурными подразделениями и руководителями гостиничных комплексов по вопросам пожарной безопасности, сохранения жизни и здоровья человека.

Во время встречи чиновница отметила, что работа в данном направлении будет неэпизодической, а будет осуществляться на постоянной и системной основе. Поэтому, перед предпринимателями гостиничного бизнеса стоит немало задач, необходимых к беспрекословному выполнению.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы бизнес в Сумах потерпел штрафных санкций, однако, учитывая опыт соседних городов, в частности, Харькова, Николаева и Одессы, где из-за ряда нарушений возникли пожары, в результате которых пострадали люди, вынуждены действовать жестко и на опережение. Для этого будут проводиться специализированные мероприятия государственного надзора по вопросу пожарной и техногенной безопасности», - подчеркнула Тамара Ищенко.

Проверять будут наличие соответствующей документации, состояние путей эвакуации, средств пожаротушения, электрического хозяйства, систем противопожарной защиты, внутреннего и наружного водоснабжения, осведомленность руководителей по вопросам охраны труда, оказания первой медицинской помощи, пожарной безопасности и т.д. Проверки запланированы на февраль текущего года.

В случае нарушения противопожарных норм, особенно тех, которые привели к тяжелым или смертельным исходам, предусматривается уголовная ответственность (для руководителей - в первую очередь).

Начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров обратился к руководителям гостиничных комплексов, чтобы те с пониманием относились к жителям города в случае возникновения экстренных случаев, напомнив злосчастный взрыв на ул. Металлургов в январе 2017 года. Тогда, по словам чиновника, отозвался и согласился принять у себя жителей многоэтажки, чьи дома пострадали, только один из отелей города.

Общество
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