В Сумах за 10 млн грн подремонтировали роддом В КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» открыли обновленное гинекологическое отделение.

Гинекологическое отделение КНС «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» с 1978 года располагалось в здании, которое было построено в 1886 году сахарозаводчиком Иваном Харитоненко и является памятником архитектуры местного значения. С января 2021 года, после проведения ремонтных работ в корпусе женской консультации, гинекологическое отделение разместили там на третьем и четвертом этажах.

В прошлом году на проведение ремонтных работ КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» из бюджета громады выделили 10,1 млн гривен. За эти средства в женской консультации капитально отремонтировали четыре этажа, системы водоснабжения и энергообеспечения, отопления на третьем и четвертом этажах, выполнили капитальный ремонт (техническое переоснащение) систем пожарной сигнализации.

Директор КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва рассказала, что отделение рассчитано на 45 коек. На четвертом этаже разместили операционный блок, на третьем – будут помогать женщинам сохранить беременность и лечить заболевания женской репродуктивной системы. Есть палаты с санитарными комнатами, вспомогательные помещения, буфет. В коридорах - рециркуляторы для обеззараживания помещений.

Также в прошлом году за счет бюджета Сумской городской громады для гинекологического отделения приобрели новое оборудование на сумму 726,2 тыс. грн: гистероскопическую эндооперационную систему, кардиодефибрилятор, оксигенератор, портативный пульсоксиметр, рециркулятор ультрафиолетовый. На текущий год также запланированы закупки медицинской техники для КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии», на что в бюджете предусмотрели почти 6 млн гривен. Кроме улучшения материально-технической базы учреждения, продолжать ремонт здания, но уже снаружи.

В прошлом году в КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» в гинекологическом отделении оказали помощь 1204 женщинам, приняли 1695 родов, помогли появиться на свет 1698 малышам.