Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:35392

В Сумах за 10 млн грн подремонтировали роддом

В КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» открыли обновленное гинекологическое отделение.

Гинекологическое отделение КНС «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» с 1978 года располагалось в здании, которое было построено в 1886 году сахарозаводчиком Иваном Харитоненко и является памятником архитектуры местного значения. С января 2021 года, после проведения ремонтных работ в корпусе женской консультации, гинекологическое отделение разместили там на третьем и четвертом этажах.

В прошлом году на проведение ремонтных работ КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» из бюджета громады выделили 10,1 млн гривен. За эти средства в женской консультации капитально отремонтировали четыре этажа, системы водоснабжения и энергообеспечения, отопления на третьем и четвертом этажах, выполнили капитальный ремонт (техническое переоснащение) систем пожарной сигнализации.

Директор КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва рассказала, что отделение рассчитано на 45 коек. На четвертом этаже разместили операционный блок, на третьем – будут помогать женщинам сохранить беременность и лечить заболевания женской репродуктивной системы. Есть палаты с санитарными комнатами, вспомогательные помещения, буфет. В коридорах - рециркуляторы для обеззараживания помещений.

Также в прошлом году за счет бюджета Сумской городской громады для гинекологического отделения приобрели новое оборудование на сумму 726,2 тыс. грн: гистероскопическую эндооперационную систему, кардиодефибрилятор, оксигенератор, портативный пульсоксиметр, рециркулятор ультрафиолетовый. На текущий год также запланированы закупки медицинской техники для КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии», на что в бюджете предусмотрели почти 6 млн гривен. Кроме улучшения материально-технической базы учреждения, продолжать ремонт здания, но уже снаружи.

В прошлом году в КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» в гинекологическом отделении оказали помощь 1204 женщинам, приняли 1695 родов, помогли появиться на свет 1698 малышам.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Статьи

Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
Сегодня 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
Сегодня 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
Сегодня 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
Вчера 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
Вчера 13:28
Українець, який підкорив Америку
Вчера 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
Який матеріал краще для підошви взуття: носкість, комфортність та інші характеристики
31.01.2021 17:49
Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
28.01.2021 18:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Кино Планета Кіно
10.15; 16.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.