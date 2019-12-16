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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:14361

Исполнительная служба: осторожнее с документами!

Как выполнить требования инстанции и не создать себе проблем? Задача выполнима, но это дело случая, везения или, даже, воля судьбы.

Журналист Данкора лично убедился, как беспечно относятся к своим обязанностям организации, созданные для решения проблем наших сограждан.

Локдаун закончился, основная масса государственных учреждений перешли к приему граждан со свободным доступом в свои приемные. Придерживаясь правил карантина, исполнительная служба, расположенная на ул. Гамалея, работает все еще в закрытом режиме. То есть попасть в учреждение для уточнения вопросов и подачи документов – невозможно. Информация, которая может помочь посетителям госслужбы, изложена в объявлениях, развешенных на входной двери. Заявления, обращения и прочие документы, адресованные Заречному и Ковпаковскому отделам исполнительной службы можно оставить в почтовых ящиках, закрепленных здесь же – на крыльце, в открытом доступе. И, если ящик Ковпаковского отдела еще как-то дает веру, что документы попадут в нужные руки, то посетители Заречного отдела исполнительной службы очень рискуют, оставив документы в нужном ящичке. Сам его вид уже вызвал сомнения в надежности.

Опустив пакет документов в ящик, возникло желание удостовериться в его крепости. При легком прикосновении к дверке, без давления и применения какой-либо силы, она открылась и содержимое ящика просыпалось на пол. А это ведь документы, призванные решить чьи-то проблемы. И обращаются люди в данную инстанцию, как правило, для решения неприятных жизненных ситуаций. А при таком сценарии документы посетителей могут попасть в руки мошенников и люди, в попытке решить одну проблему, могут столкнуться с другой.

Позвонив на предложенный в объявлении телефон, описав ситуацию, ждем кто поможет решить задачу. Сотрудник госслужбы вышла довольно быстро, забрала документы, вывалившиеся из ящика. На вопрос журналиста «Как можно допустить такое отношение к документам» девушка ответить не смогла. На просьбу увидеться с руководством и услышать комментарии по данной ситуации, отклика не получили - за 15 минут ожидания к представителю прессы так никто и не вышел, а ящик так и оставался открытым.

За комментариями по данной ситуации Данкор обратился в Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции в Сумах. Представитель сектора коммуникации Юстиции Екатерина заверила, что была создана комиссия для проверки данного сигнала, и проблему они не увидели – бокс для приема документов висит на месте и его содержимое систематически изымается. О том, что такой ящик не может гарантировать сохранность положенных в него документов в госслужбе, исходя из разговора, не задумывались ранее. Под давлением аргументов, не в пользу данного метода приема документов, представитель госслужбы заверила, что будут изучать проблему и решать ее.

Будем надеяться, что ситуация изменится. И посетителям исполнительной службы будут созданы условия для безопасной и надежной подачи документов.

А пока проблема не решена, будьте бдительны! Наберите предложенный номер и передайте документы из рук в руки. Этим вы обезопасите себя от действий мошенников и непредсказуемых последствий. И, конечно же, вы будете уверены, что документы передали представителю исполнительной службы, и их не унесло ветром из раскрытого ящика.

Общество Госслужба Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
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