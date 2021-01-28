На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео) Сегодня, 3 февраля, в 8:49, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Береговая в с. Яровая, что на Кролеветчине.

О пожаре сообщил хозяин, который увидел дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 15 кв. м, кровля на площади до 8 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома и рядом расположены две хозяйственные постройки. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 9:26 возгорание локализовали, а в 10:40 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, а также два работника и два автомобиля от местных пожарных команд сел Яровое и Локня.