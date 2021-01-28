Сумчане просят провести капремонт школьного двора Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Финансирование учебных заведений недостаточно, старое асфальтовое покрытие на территории школы № 7 и пришкольной территории в неудовлетворительном состоянии. Твердое покрытие в ужасном состоянии: асфальт поврежден, поверхность неровная, ямы, в некоторых местах асфальт отсутствует вообще, бордюры повреждены и частично отсутствуют. Из-за ужасного состояния дорог возле школы и на школьном дворе при неблагоприятных погодных условиях (дождь или мокрый снег) дети не могут попасть в школу, потому что образуются огромные лужи, которые невозможно обойти, потому что вокруг вода и грязь (грязь). Прошу провести капитальный ремонт покрытия школьного двора, а также пришкольной территории, чтобы ученики, учителя могли безопасно добраться до школы», - пишет автор петиции Доценко Светлана Александровна.

По состоянию на 3 февраля петицию подписали 87 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 39 дней.

Напомним: сумчане уже поднимали вопрос состояния дорог возле этой школы, но в департаменте инфраструктуры сочли его нормальным.