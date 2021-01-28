У Лебедині провели вечір пам’яті Кузьми Скрябіна (відео) Вечори пам’яті відомого українського музиканта Андрія Кузьменка, більше відомого як Кузьма Скрябін, проходять по всій країні.

Шанувальники творчості артиста збираються на маленьких квартирниках та великих концертних майданчиках. Лебедин теж виказав свою шану улюбленцю мільйонів, провівши концерт пам’яті на його честь.

Кільканадцять лебединських солістів та музикантів виконували знакові композиції Кузьми наживо, в дуетах та власній інтерпретації. В залі панувала тепла та душевна атмосфера. На жаль, насолодитися цим дійством змогли не всі, адже задля дотримання карантинних обмежень кількість місць на концерті було суворо обмежено, але ті, хто прийшов на захід, ще довго пошепки наспівували улюблені композиції.