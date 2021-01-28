Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:08341

У Лебедині провели вечір пам’яті Кузьми Скрябіна (відео)

Вечори пам’яті відомого українського музиканта Андрія Кузьменка, більше відомого як Кузьма Скрябін, проходять по всій країні.

Шанувальники творчості артиста збираються на маленьких квартирниках та великих концертних майданчиках. Лебедин теж виказав свою шану улюбленцю мільйонів, провівши концерт пам’яті на його честь.

Кільканадцять лебединських солістів та музикантів виконували знакові композиції Кузьми наживо, в дуетах та власній інтерпретації. В залі панувала тепла та душевна атмосфера. На жаль, насолодитися цим дійством змогли не всі, адже задля дотримання карантинних обмежень кількість місць на концерті було суворо обмежено, але ті, хто прийшов на захід, ще довго пошепки наспівували улюблені композиції.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Статьи

Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
Сегодня 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
Сегодня 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
Сегодня 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
Вчера 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
Вчера 13:28
Українець, який підкорив Америку
Вчера 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
Який матеріал краще для підошви взуття: носкість, комфортність та інші характеристики
31.01.2021 17:49
Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
28.01.2021 18:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Кино Планета Кіно
10.15; 16.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.