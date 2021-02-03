На Сумщине задержали таксиста-наркодилера Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении мужчине, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ.

Наркодельца задержали сотрудники полиции «на горячем» 2 февраля при продаже соответствующему лицу в г. Ахтырка за 200 гривен свертка с наркотическим средством «каннабис». Примечательно, что мужчина работает таксистом.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.