В Шостке пьянка закончилась ограблением Чрезмерное употребление алкоголя зачастую приводит к совершению преступлений и правонарушений. Так произошло и в Шостке, где во время совместного распития спиртных напитков, один из местных жителей ограбил другого.

2 февраля за помощью к работникам Шосткинского районного управления полиции обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что несколько минут назад его ограбили.

Прибыв на место происшествия, полицейские быстро установили ход событий того утра. Установлено, что потерпевший вместе со злоумышленником отдыхали за бутылкой спиртного. Чуть позже 42-летний пострадавший пригласил нового друга к себе домой. А тот, зайдя в подъезд, отобрал мобильный телефон.

Воспользовавшись приметам, которые предоставил потерпевший, полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 30-летний житель города Шостка. Своей причастности к преступлению мужчина не отрицал и объяснил, что пошел на преступление с целью заработка.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.