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Сергей Скакун
Сергей Скакун
03.02.2021 15:14508

Кто из сумских биатлонистов поедет на юниорский чемпионат мира

Соревнования пройдут в австрийском Обертиллиахе с 28 февраля.

С 29 января по 3 февраля на УСБ «Тысовец» Львовской области проходил чемпионат Украины среди юниоров, который являлся отборочным на юниорское первенство мира, которое состоится в конце февраля в австрийском Обертиллиахе.

По итогам трех личных гонок (спринт, масс-старт и индивидуальная гонка) была сформирована команда в двух возрастных категориях. Напомним, юниорский чемпионат мира включает два раздельных зачёта: среди юниоров и юниорок (в возрасте 19-21 год на начало календарного года), а также среди юношей и девушек (моложе 19 лет), хотя старт у обеих возрастных групп в некоторых дисциплинах может быть общим.

Состав сборной Украины на юниорский чемпионат мира:

Юниоры: Арсен Бочок, Роман Боровик, Владислав Романчич, Евгений Ивченко, Дмитрий Грущак.

Юниорки: Дарина Чалык, Кристина Дмитренко, Юлия Городна, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко.

Юноши: Степан Кинаш, Виталий Мандзын, Марк Козак, Владислав Чыхарь, Сергей Кришталь.

Девушки: Елена Городна, Александра Меркушина, Алина Велигорская, Анна Скрипко.

Отметим, что юниорский Чемпионат мира включает в себя соревнования в индивидуальной гонке, спринте, персьюте и эстафете. Таким образом, всего разыгрывается 16 комплектов наград. В нынешнем сезоне, из-за отмены юниорских этапов Кубка IBU, а также чемпионата Европы, это единственные соревнования для данной возрастной категории, пишет xsport.ua.

Спорт
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