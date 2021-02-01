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Сергей Скакун
Сергей Скакун
03.02.2021 15:04914

На Сумщине накрыли нарколабораторию

На Сумщине прекращена деятельность нарколаборатории, в которой изготовляли психотропное вещество «амфетамин» в крупных размерах.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства прекращена деятельность нарколаборатории (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, трое жителей Конотопа на окраине города в дачном доме по предварительному сговору обустроили лабораторию, в которой изготовляли психотропное вещество «амфетамин» в крупных размерах. Готовые наркотики реализовывали наркозависимым лицам.

Во вторник, 2 февраля, правоохранители при оперативном сопровождения спецподразделения «КОРД» задержали трех наркодельцов с готовыми для продажи свертками с порошкообразным веществом. Всего проведено 6 обысков, в частности в так называемой лаборатории, по месту жительства задержанных, в их авто. Во время указанных следственных действий изъято оборудование для изготовления наркотиков, бутылки и канистры с жидкостью, свертки с веществом растительного происхождения, устройства для употребления каннабиса, шприцы, весы, предмет, похожий на пистолет, наличные и т.д.

До избрания мер задержанные находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже согласовала сообщения им о подозрении. Все изъятые вещества будут направлены на экспертное исследование.

Деятельность нарколаборатории прекращена сотрудниками Управления стратегических расследований в Сумской области, следственного управления ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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