Сумщина получила 24 новых спецавтомобиля «скорой помощи»

«Сегодня очень важное событие для Сумской области. Такое пополнение автопарка произошло впервые за всю историю существования экстренной медицинской помощи Сумщины, - отметил глава облгосадминистрации Василий Хома. - Вы знаете, что с 1 января изменились нормативы проезда «скорых»: 10 минут в критических случаях и 20 минут - в экстренных. Поэтому новые автомобили - это, прежде всего, спасенные жизни людей. Все автомобили сертифицированы Министерством здравоохранения и оснащены современным оборудованием по европейским стандартам. На новых авто будут дежурить бригады в разных районах области. Автомобили получает Конотопская станция экстренной медицинской помощи, Шосткинская и Глуховская подстанции, подстанции в Белополье, Бурыни, Краснополье, Лебедине, Ахтырке, Путивле и Тростянце. Также машины будут обслуживать Сумскую громаду.
Глава областного совета Виктор Федорченко во время вручения ключей от автомобилей экстренной помощи пожелал, чтобы эти машины больше стояли в гаражах. Ведь это означает, что жители области здоровы и у них все в порядке.
Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Александренко рассказал, что автопарк «скорой помощи» требует дальнейшего обновления: «Администрация Центра намерена приобрести на каждую из 5 станций экстренной (скорой) медицинской помощи еще более современные автомобили класса - «VOLKSWAGEN Crafter». А для пунктов постоянного базирования бригад «скорой помощи», особенно находящихся у трасс с оживленным движением и где есть высокая вероятность случаев ДТП - 6 полноприводных автомашин повышенной проходимости класса А - «VOLKSWAGEN Crafter».