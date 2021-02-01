Сумщина получила 24 новых спецавтомобиля «скорой помощи» Автомобили класса приобретено благодаря финансированию Национальной службой здоровья Украины за предоставленные Центром экстренной помощи медицинские услуги.

«Сегодня очень важное событие для Сумской области. Такое пополнение автопарка произошло впервые за всю историю существования экстренной медицинской помощи Сумщины, - отметил глава облгосадминистрации Василий Хома. - Вы знаете, что с 1 января изменились нормативы проезда «скорых»: 10 минут в критических случаях и 20 минут - в экстренных. Поэтому новые автомобили - это, прежде всего, спасенные жизни людей. Все автомобили сертифицированы Министерством здравоохранения и оснащены современным оборудованием по европейским стандартам. На новых авто будут дежурить бригады в разных районах области. Автомобили получает Конотопская станция экстренной медицинской помощи, Шосткинская и Глуховская подстанции, подстанции в Белополье, Бурыни, Краснополье, Лебедине, Ахтырке, Путивле и Тростянце. Также машины будут обслуживать Сумскую громаду.

Глава областного совета Виктор Федорченко во время вручения ключей от автомобилей экстренной помощи пожелал, чтобы эти машины больше стояли в гаражах. Ведь это означает, что жители области здоровы и у них все в порядке.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Александренко рассказал, что автопарк «скорой помощи» требует дальнейшего обновления: «Администрация Центра намерена приобрести на каждую из 5 станций экстренной (скорой) медицинской помощи еще более современные автомобили класса - «VOLKSWAGEN Crafter». А для пунктов постоянного базирования бригад «скорой помощи», особенно находящихся у трасс с оживленным движением и где есть высокая вероятность случаев ДТП - 6 полноприводных автомашин повышенной проходимости класса А - «VOLKSWAGEN Crafter».