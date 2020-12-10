На Сумщине ушла из жизни врач, 30 лет жизни отдавшая медицине

Татьяна Петровна родилась в Белополье, сюда же вернулась после окончания медицинского института.
В ее трудовой книжке - только одна запись, сделанная в 1990 году о принятии на работу тогда еще в районную больницу.
Она одна из первых начала работать с ультразвуковыми исследованиями.
Много лет возглавляла профсоюз заведения. Имеет награды и отличия.
Похоронят Татьяну Петровну завтра, 4 февраля, на центральном кладбище в Белополье, пишет Білопілля.Сіті.
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