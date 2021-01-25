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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут проверять рейсовые автобусы

Слобожанское межрегиональное управление Укртрансбезпеки сообщает, что в период с 8 по 15 февраля на территории Украины запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий на автомобильном транспорте «STOP! Железнодорожный переезд».

При осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля) особое внимание будет уделяться:

- обязательному проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых технических осмотров автобусов;

- обязательному хранению автобусов в специально приспособленных для этого местах;

- техническому состоянию транспортных средств, использованию зимних шин, исправности запасных выходов в автобусах, соответствия внешнего и внутреннего снаряжения (экипировка) транспортных средств установленным требованиям, их готовности к работе в зимний период;

- выполнению требований по соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов;

- проведению с водителями соответствующих инструктажей по вопросам проезда железнодорожных переездов.

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