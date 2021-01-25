На Сумщине будут проверять рейсовые автобусы

При осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля) особое внимание будет уделяться:
- обязательному проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых технических осмотров автобусов;
- обязательному хранению автобусов в специально приспособленных для этого местах;
- техническому состоянию транспортных средств, использованию зимних шин, исправности запасных выходов в автобусах, соответствия внешнего и внутреннего снаряжения (экипировка) транспортных средств установленным требованиям, их готовности к работе в зимний период;
- выполнению требований по соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов;
- проведению с водителями соответствующих инструктажей по вопросам проезда железнодорожных переездов.