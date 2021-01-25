На Сумщине будут проверять рейсовые автобусы Слобожанское межрегиональное управление Укртрансбезпеки сообщает, что в период с 8 по 15 февраля на территории Украины запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий на автомобильном транспорте «STOP! Железнодорожный переезд».

При осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля) особое внимание будет уделяться: - обязательному проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых технических осмотров автобусов; - обязательному хранению автобусов в специально приспособленных для этого местах; - техническому состоянию транспортных средств, использованию зимних шин, исправности запасных выходов в автобусах, соответствия внешнего и внутреннего снаряжения (экипировка) транспортных средств установленным требованиям, их готовности к работе в зимний период; - выполнению требований по соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов; - проведению с водителями соответствующих инструктажей по вопросам проезда железнодорожных переездов.