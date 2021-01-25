Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:16226

На Сумщине пытались подкупить пограничников

Пограничники Сумского пограничного отряда прекратили уголовное правонарушение, ответственность за которые предусмотрена ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

2 февраля в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине прибыла гражданка Украины. Она направлялась в России автомобилем марки «Mercedes-Benz» как пассажирка.

Во время прохождения пограничного контроля женщина предоставила для проверки паспортный документ, срок действия которого истек. В связи с отсутствием действительного паспортного документа гражданке было отказано в пересечении государственной границы. Однако, чтобы все же беспрепятственно выехать в Россию, она предложила пограничнику неправомерную выгоду в размере 100 долларов США.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы соответствующие сообщения.

Кроме этого, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины по недействительным документом на 56-летнюю гражданку составлены административные материалы, которые переданы в суд.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Кино Планета Кіно
10.15; 16.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.