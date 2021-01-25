На Сумщине пытались подкупить пограничников Пограничники Сумского пограничного отряда прекратили уголовное правонарушение, ответственность за которые предусмотрена ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

2 февраля в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине прибыла гражданка Украины. Она направлялась в России автомобилем марки «Mercedes-Benz» как пассажирка.

Во время прохождения пограничного контроля женщина предоставила для проверки паспортный документ, срок действия которого истек. В связи с отсутствием действительного паспортного документа гражданке было отказано в пересечении государственной границы. Однако, чтобы все же беспрепятственно выехать в Россию, она предложила пограничнику неправомерную выгоду в размере 100 долларов США.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы соответствующие сообщения.

Кроме этого, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины по недействительным документом на 56-летнюю гражданку составлены административные материалы, которые переданы в суд.