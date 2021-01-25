В Ворожбе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 2 февраля в 19:23, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Шаповалова в г. Ворожба Белопольского района.

О пожаре сообщила хозяйка. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части и 41-й государственный пожарно-спасательный пост.

По предварительным данным, женщина пыталась укротить пламя самостоятельно. Поняв, что это ей не под силу, вызвала спасателей. По прибытию было установлено, что огнем охвачено окно, мебель, вещи домашнего обихода, а также стены и потолок на площади до 15 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные жилого дома. В 19:40 возгорание локализовали, а в 20:20 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.