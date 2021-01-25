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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:20359

На Сумщине воры зашли к старушке «попить воды»

Молодая женщина и парень зашли «в гости» к пожилой жительницы села, а после того, как они ушли, пенсионерка обнаружила пропажу денег.

В селе Россоши Великописаревского района правоохранители разоблачили 27-летнюю женщину и 18-летнего парня в совершении кражи из дома 83-летней пенсионерки. Выяснилось, что эта пара, посетив домовладение старушки, попросила напиться воды. И пока бабушка уделяла внимание молодой женщине, парень не стал терять время, незаметно прошел в комнату и похитил там деньги в сумме 2800 гривен.

Обнаружив кражу и заподозрив в ней односельчан, бабушка пожаловалась на злоумышленников местной почтальонше, а та сообщила о преступлении в полицию. Полицейские быстро разыскали злоумышленников. Ими действительно оказались жители этого же села. А вот большую часть денег воры уже успели потратить.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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