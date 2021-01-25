В туалете торгового центра задержали сумчанина под кайфом В одном из крупных торговых центров города Сумы полиция обнаружила и изъяла у молодого человека 2 свертка с наркотическим веществом.

2 февраля вечером работники торгового центра осуществили срочный вызов полиции и сообщили, что в туалете закрылся мужчина и долго не открывается. Мужчина вел себя неадекватно - смеялся и пел. Прибыв на место происшествия, сотрудники управления полиции охраны во время проведения поверхностного осмотра обнаружили у 27-летнего сумчанина около 0,5 г порошкообразного вещества светло-желтого цвета.

Изъятое будет направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

В отношении мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.