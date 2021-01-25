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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине проверили содержание кислорода в водоемах

Во исполнение поручения Госэкоинспекции Украины от 03.12.2020 по подготовке к пропуску ледохода, наводнения и паводков 2021 года, Государственная экологическая инспекция в Сумской области обеспечивает наблюдение за зимовкой водных биоресурсов и контроль за содержанием растворенного кислорода в водных объектах.

Так, в период с 19 по 27 января специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля было отобрано и проанализировано 16 проб поверхностной воды различных водоемов Сум, Шостки, Тростянца, Ахтырщины и бывшего Краснопольского района. По результатам гидрохимических исследований установлено, что все пробы достаточно насыщены кислородом, а его концентрация значительно превышает предельный уровень, установленный для рыбохозяйственных водоемов (ПДК - 6 мг О2 / дм3).

В частности, наибольшее содержание растворенного кислорода зафиксировано в Косовщинском водохранилище. Там его уровень в разных точках колеблется от 13 до 14 мг О2 / дм3. Также в конце января довольно обогащенной кислородом была вода и в оз. Чеха и в р. Псел (в районе Харьковского, Паркового и Прокофьевского мостов г. Сумы).

Самый низкий уровень кислорода было зафиксировано в водоемах г. Шостка. Например, в пруду у ЗАО «ШЗХР» и в оз. Галенковское он составляет 6,45-6,79 мг О2 / дм3. Однако, такой уровень является выше допустимого минимума, а следовательно, является достаточным для нормального существования водных биоресурсов.

Стоит помнить, что в период ледостава и устойчивого снежного покрова существует риск возникновения явлений удушья рыбы. Также значительная опасность возникает и в конце зимы, когда водоем исчерпывает свои запасы кислорода, которые тратятся на процессы разложения растений и живых организмов. В этот период в некоторых частях водоемов образуются так называемые «мертвые зоны». В этот момент рыба массово выходит из зимовальных ям в поисках богатых кислородом источников. Если к тому времени не наступит оттепель и в скованный льдом водоем не поступит вода, насыщенная кислородом, спасти рыбу сможет только человек.

Поэтому, лаборатория Госэкоинспекции продолжит контролировать уровень растворенного кислорода в водоемах Сумщины, пока на них не тронется лед. В случае выявления критического содержания растворенного кислорода, появится возможность оперативно отреагировать на ситуацию: сообщить об этом Управление Госрыбагентства, органы местного самоуправления, арендаторов, ячейки УООР и др., чтобы совместными усилиями не допустить явлений удушья биоресурсов. К примеру, одним из самых простых и распространенных методов аэрации является прорубка полыней, перемешивание воды в проруби, перекачки воды из одной проруби в другую и т.д., сообщили в Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Общество
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