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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине копы остановили водителя грузовика, который купил права в Интернете

Патрульные обнаружили водителя с водительским удостоверением, которое имело признаки подделки.

Патрулируя автодорогу Н 12 "Сумы - Полтава" в городе Ахтырка, инспекторы остановили автомобиль ГАЗ. 31-летний водитель предоставил для проверки удостоверение водителя. Но, проверив личность водителя по имеющимся полицейским базам данных, инспекторы выяснили, что мужчина получал водительское совсем с другой серией и номером.

Во время общения, гражданин пояснил, что действительно приобрел водительское удостоверение через интернет несколько лет назад.

На него патрульные вынесли постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП. По факту выявленных признаков подделки документа инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского районного отдела полиции. Следователями начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК.

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