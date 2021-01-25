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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Две жительницы Сумщины стали жертвами аферистов

На Ямпольщине женщина перечислила предоплату за товар, который продавался через сеть Интернет, но так и не получила желаемой вещи. В Шостке местная жительница поверила телефонному собеседнику и перечислила собственные средства, пытаясь обезопасить свой счет от несанкционированного снятия средств.

О мошенничестве на известном Интернет-ресурсе в полицию Ямполя сообщила 23-летняя жительница города Дружбы. Она рассказала, что нашла интересное предложение о продаже шкафа. Связавшись с продавцом, женщина договорилась о покупке и послала ему, по его условиям, 4300 гривен предоплаты. После получения средств «продавец» перестал выходить на связь, а понравившуюся вещь женщина так и не получила.

В Шостке жертвой телефонного мошенничества стала 34-летняя местная жительница. На ее мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который в разговоре назвался сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал женщине, что неизвестные, якобы, пытаются рассчитаться деньгами с ее банковской карты в Интернет-магазине. Чтобы это предотвратить, «банковский работник» предложил подойти к ближайшему банкомату и провести там ряд операций по его подсказкам. Та согласилась, и по советам «благодетеля» сняла со своих счетов 13500 гривен и причислила их на указанные собеседником номера банковских карт и чужой номер. Потому что, как объяснил мошенник, это временные счета и средства вернутся ей обратно.

По обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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