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Сергей Скакун
Сергей Скакун
03.02.2021 09:26572

Кому в Сумах отключили воду сегодня?

КП «Горводоканал» сообщило об отключении воды 3 февраля.

Для выполнения аварийно-ремонтных работ по улице Белопольское шоссе, 33 сегодня, 3 февраля, в 9:00 прекращена подача воды в дома р-на Тепличный.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество
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