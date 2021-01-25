На Сумщине будут судить двух полицейских за вымогательство Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывших заместителя начальника и начальника уголовного розыска одного из отделений полиции области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. Всего сотрудники полиции преследовали цель получить от предпринимателя денежные средства в сумме около 60 тыс. грн. 27 октября 2020 года оба полицейских задержаны во время получения части неправомерной выгоды в размере 17,5 тыс. грн. В настоящее время обвиняемые уже уволенные со службы в полиции.

Противоправную деятельность полицейских прекращено следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, по материалам управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.