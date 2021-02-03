На Сумщине 43013 случаев COVID-19 По состоянию на 3 февраля в Сумской области 46013 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 74 человек (Конотоп – 17, Липоводолинский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Сумы - 46, Сумской р-н - 9).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 624 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 человека (Краснопольский р-н - 2, Сумы - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 43070 человек, из них за минувшие сутки - 115 (Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 1, Глухов - 2, Конотоп – 20, Кролевецкий р-н - 2, Лебедин - 5, Лебединский р-н - 1, Ахтырка - 4, Ахтырский р-н - 3, Путивсьский р-н - 5, Середина-Будский р-н - 1, Сумы – 22, Сумской р-н - 1, Шостка - 42, Шосткинский р-н - 5).