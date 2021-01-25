На Сумщине 74 новых случая заболевания коронавирусом На утро 3 февраля в Сумской области подтверждено 43013 случаев заболевания COVID-19.

За вторник добавилось 74 пациента.

В Украине 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2159 человек; летальных случаев - 165; выздоровели - 10101 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25235, методом ИФА - 18408).

За все время пандемии в Украине заболело - 1227164 человека; выздоровели - 1045473 человека;

летальных исходов - 23 089; проведения ПЦР-тестов - 6299699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 330 случаев;

- Винницкая область - 192 случая;

- Волынская область - 94 случая;

- Днепропетровская область - 122 случая;

- Донецкая область - 102 случая;

- Житомирская область - 62 случая;

- Закарпатская область - 129 случаев;

- Запорожская область - 211 случаев;

- Ивано-Франковская область - 298 случаев;

- Киевская область - 164 случая;

- Кировоградская область - 40 случаев;

- Луганская область - 61 случай;

- Львовская область - 182 случая;

- Николаевская область - 65 случаев;

- Одесская область - 177 случаев;

- Полтавская область - 192 случая;

- Ривненская область - 101 случай;

- Сумская область - 74 случая;

- Тернопольская область - 120 случаев;

- Харьковская область - 230 случаев;

- Херсонская область - 23 случая;

- Хмельницкая область - 0 случаев;

- Черкасская область - 98 случаев;

- Черновицкая область - 165 случаев;

- Черниговская область - 53 случая.