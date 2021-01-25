На Сумщине 74 новых случая заболевания коронавирусом

За вторник добавилось 74 пациента.
В Украине 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2159 человек; летальных случаев - 165; выздоровели - 10101 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25235, методом ИФА - 18408).
За все время пандемии в Украине заболело - 1227164 человека; выздоровели - 1045473 человека;
летальных исходов - 23 089; проведения ПЦР-тестов - 6299699.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 330 случаев;
- Винницкая область - 192 случая;
- Волынская область - 94 случая;
- Днепропетровская область - 122 случая;
- Донецкая область - 102 случая;
- Житомирская область - 62 случая;
- Закарпатская область - 129 случаев;
- Запорожская область - 211 случаев;
- Ивано-Франковская область - 298 случаев;
- Киевская область - 164 случая;
- Кировоградская область - 40 случаев;
- Луганская область - 61 случай;
- Львовская область - 182 случая;
- Николаевская область - 65 случаев;
- Одесская область - 177 случаев;
- Полтавская область - 192 случая;
- Ривненская область - 101 случай;
- Сумская область - 74 случая;
- Тернопольская область - 120 случаев;
- Харьковская область - 230 случаев;
- Херсонская область - 23 случая;
- Хмельницкая область - 0 случаев;
- Черкасская область - 98 случаев;
- Черновицкая область - 165 случаев;
- Черниговская область - 53 случая.