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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:29313

Получат ли Сумы новые троллейбусы от обанкротившегося поставщика?

Через два месяца Сумами должны начать курсировать девять новых троллейбусов с кондиционерами.

Однако на их поставщика через две недели в Днепре ждет суд по делу о банкротстве. Суспільне выясняло, какие гарантии того, что 9 из 19 троллейбусов, которые город покупает в кредит за счет европейского банка, приедут в Сумы.

Подобные троллейбусы ездят Сумами с июля 2019 года.

Договор о поставке новых заключили в июне прошлого года. По словам начальника отдела технического контроля "Электроавтотрансу" Владимира Солдатова, первую партию ждут через месяц.

«Модель такая же «Богдан» Т-70-117, но будут следующие изменения: кондиционеры будут и в салоне троллейбуса, и в кабине водителя. Также будет автономный ход до 20 км», - говорит г-н Солдатов.

По словам директора предприятия Андрея Новика, до конца апреля должны поступить все 19 троллейбусов, которые город покупает в кредит за 4 млн евро за счет Европейского инвестиционного банка.

«Партию в 9 троллейбусов мы должны получить до 15 марта. Где-то в двадцатых числах февраля мы с мэром выедем в Луцк. Проконтролируем в Луцке уже готовность этих троллейбусов», - говорит директор предприятия.

28 декабря 2020 года на официальном сайте поставщика - корпорации «Богдан» появилась информация: по их дочерней компании «Богдан Моторс» открыта процедура банкротства. В Едином реестре судебных решений есть решение Хозяйственного суда Днепропетровской области об этом и на 17 февраля назначили первое заседание.

Несмотря на процедуру банкротства, на заводе утверждают, что это не повлияет на выполнение сумского заказ.

«Ждите троллейбусов. Вы можете посмотреть все специализированные издания «Автоконсалтинг» и т.д. Вот недавно передали Луцку 4 троллейбуса. Поэтому, работаем, все хорошо», - заверил представитель завода-производителя ГП «Автосборочный завод № 1» «Богдан Моторс» Игорь Стецюк.

По словам аналитика ОО «Бюро анализа политики» Виктора Бобыренко, от подобных рисков никто в Украине не застрахован, однако местным властям не мешало иметь в виду альтернативы.

«Я думаю, что городские власти: первое, должны собраться и обсудить какие-то возможные альтернативы. И второе, объяснить все же обеспокоенной общественности, как так может быть, что у нас 35% оплаты уже прошло, поставок нет, а «Богдан Моторс» в стадии банкротства. Может получиться такая нештатная ситуация, когда мы останемся должны кредит и, собственно, мы не получим то, зачем мы его брали», - говорит Виктор Бобыренко.

Сейчас стоимость одного нового троллейбуса, который покупает город, вместе с НДС более 8 млн грн. Похожие троллейбусы без кондиционера и с меньшим запасом аварийного хода два года назад покупали на 2,5 млн дешевле. Однако за почти такую же сумму кредита, 4,4 млн евро, Луцк приобретет 29, а Сумы - 19. Почему так объяснил координатор ОО «Сумская платформа реформ» Максим Корниенко.

«Там были определенные условия софинансирования. Вопрос тогда к городским властям: почему нам не объявили такую возможность, что какая-то часть можно доплатить из бюджета, но получить гораздо больше троллейбусов», - говорит Корниенко.

Общество
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