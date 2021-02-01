Шосткинский подросток, которого ударило током на вагоне поезда, после длительного лечения вернулся домой Напомним, в ноябре прошлого года на железнодорожной станции «Шостка» произошел досадный случай. Подростки, резвясь, бегали по вагонам поезда-зерновоза, стоявшего на путях.

Один из парней, 14-летний школьник Богдан Баранов был поражен током и получил 50% ожогов тела. Подросток находился в критическом состоянии. Его жизнь спасали шосткинские врачи, а впоследствии сумские в ожоговом центре, затем киевские... Всем городом собирали средства, чтобы спасти мальчика. Богдан перенес около десятка хирургических операций по пересадке кожи и таки выдержал, пишет Шостка.инфо.

Сейчас он уже вернулся в Шостку. Впереди еще длительное лечение и реабилитация.

Родные и близкие обращаются со словами благодарности ко всем, кто их поддержал:

«Друзья!!! Хотим выразить огромную благодарность всем, кто помогал в лечении, поддерживал, кто участвовал в помощи для Баранова Богдана! Богданчик уже дома! Лечение продолжается, поскольку есть осложнения после этого ужасного события... Но! Он большой молодец! Хотим поблагодарить всех! Врачам ЦРБ г. Шостка, врачам 2-й Киевской больницы, где Богдан проходил лечение эти месяцы, врачей Сумской областной больницы! Без вашей помощи не произошло бы чуда! Огромное спасибо Вам, друзья, и просто чуть знакомым людям разделили нашу беду и не оставили Богданчика! Спасибо Всем огромное за молитвы, за слова поддержки! Храни Вас Бог, всем мира и добра!».