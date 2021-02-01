Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
02.02.2021 21:13685

Шосткинский подросток, которого ударило током на вагоне поезда, после длительного лечения вернулся домой

Напомним, в ноябре прошлого года на железнодорожной станции «Шостка» произошел досадный случай. Подростки, резвясь, бегали по вагонам поезда-зерновоза, стоявшего на путях.

Один из парней, 14-летний школьник Богдан Баранов был поражен током и получил 50% ожогов тела. Подросток находился в критическом состоянии. Его жизнь спасали шосткинские врачи, а впоследствии сумские в ожоговом центре, затем киевские... Всем городом собирали средства, чтобы спасти мальчика. Богдан перенес около десятка хирургических операций по пересадке кожи и таки выдержал, пишет Шостка.инфо.

Сейчас он уже вернулся в Шостку. Впереди еще длительное лечение и реабилитация.

Родные и близкие обращаются со словами благодарности ко всем, кто их поддержал:

«Друзья!!! Хотим выразить огромную благодарность всем, кто помогал в лечении, поддерживал, кто участвовал в помощи для Баранова Богдана! Богданчик уже дома! Лечение продолжается, поскольку есть осложнения после этого ужасного события... Но! Он большой молодец! Хотим поблагодарить всех! Врачам ЦРБ г. Шостка, врачам 2-й Киевской больницы, где Богдан проходил лечение эти месяцы, врачей Сумской областной больницы! Без вашей помощи не произошло бы чуда! Огромное спасибо Вам, друзья, и просто чуть знакомым людям разделили нашу беду и не оставили Богданчика! Спасибо Всем огромное за молитвы, за слова поддержки! Храни Вас Бог, всем мира и добра!».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 133 новых случая COVID-19: 3 летальных
Сегодня 09:26
В Сумах поймали группу квартирных воров
Сегодня 17:57
Суд принял постановление по делу в отношении мэра Тростянца
Сегодня 17:44
На Сумщине дали 3 года условно пенсионеру, который просил помощи у криминального «авторитета»
Сегодня 17:04
В Сумах спасатели проверили пожарную безопасность в отеле «Олимпийский»
Сегодня 16:57
Сумские пограничники поймали табачного контрабандиста
Сегодня 16:37
На Сумщине нелегальный лесоруб нанес ущерба на полмиллиона
Сегодня 16:09
Обыск в Госгеокадастре Сумщины: суд отменил арест техники еще одного фигуранта
Сегодня 15:51
В Сумской полиции стало на два полковника больше
Сегодня 15:41
Сумской водоканал сообщил об отключении воды
Сегодня 15:30
На Сумщине 4-й год не могут начать суд над силовиками, прессовавших майдановцев
Сегодня 15:12
Для участия во ВНО сумчанам необходимо зарегистрироваться до 5 марта
Сегодня 15:10
view counter

Статьи

ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
Сегодня 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
Сегодня 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
Вчера 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
Вчера 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
Вчера 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Розпочалась реєстрація на основну сесію ЗНО-2021
01.02.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Казки сірого вовка (Ян Лахойер, Джейкоб Шух, Бін-Хан То, 2016)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Дрібниці (Джон Лі Генкок, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.40
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Перспективна дівчина (Емеральд Феннел, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45; с 04.02.2021 - 13.45; 20.00
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Відьмина служба доставки (Хаяо Міядзакі, 1989)
Кино Планета Кіно
17.00
Смішні гроші
Смішні гроші
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Мина Мазайло
Мина Мазайло
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.