Сумчан предупреждают об эксгибиционисте в центре города В родительских группах в вайбере распространили сообщение от управления образования.

В нем говорится, что по сообщению работников ювенальной превенции Сумского райуправления ГУНП в Сумской области 29 и 29 января после обдеа в районе ул. Ильинская и пр. Шевченко был замечен мужчина-эксгибиционист. Особые приметы: крепкого телосложения, с лишним весом, рост около 150 см, возраст около 50 лет, был одет в черную куртку, черную шапку с красной горизонтальной полоской.

В случае выявления этого человека возле учебных заведений, срочно сообщить работнику ювенальной превенции Валерию Силину – тел. 066-146-81-35 или 102.