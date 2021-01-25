В Сумах троллейбусы № 3 и № 4 частично изменили маршрут

До полного завершения ремонтных работ троллейбус № 3 будет ехать по схеме: Аэропорт - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр-т Шевченко - ул. Набережная р. Сумка - Центральный рынок - Аэропорт.
Троллейбус № 4 по маршруту: Аэропорт - Центральный рынок - ул. Набережная р. Сумка - пр-т Шевченко - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок - Аэропорт.
Движение троллейбусов № 15 и № 15А уже восстановлено в полном объеме специалистами энерготехническая службы коммунального предприятия.