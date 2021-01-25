Ахтырчанина осудили за организацию наркопритона Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 54-летнего жителя г. Ахтырка, который организовал у себя в квартире наркопритон.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что местный житель, который до этого уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей во время незаконного оборота наркотических средств, понимая противоправность своих действий, систематически предоставлял свою квартиру знакомым для изготовления и употребления наркотического средства опий ацетилированный. В то же время во время обыска в апреле 2019 году у него обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис», оборудование для изготовления наркотиков и необходимые ингредиенты.

По приговору суда мужчина осужден к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 317 и ч. 2 ст. 309 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.