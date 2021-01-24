Сумчане требуют обеспечить город нормальным общественным транспортом На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обеспечить город надлежащим общественным транспортом».

«Чем обусловлено повышение стоимости проезда в так называемых «маршрутных такси»? С чего взята такая цифра?

Просто для сравнения, стоимость проезда в Киеве - 8 грн, но за эту цену пассажир получает хотя бы минимальный комфорт и безопасность. В нашем городе пассажир получает:

- дырявые люки, двери, крышу;

- не соблюдение ПДД;

- спидометры (!!!) в нерабочем состоянии (за все время видел только 2-3 маршрутки, где они работали);

- пренебрежение любой чистотой, тем более в период пандемии;

- невозможность пользования данным транспортом людьми с ограниченными возможностями.

Поэтому, от своего имени и от имени граждан города Сумы, не просим, а требуем:

1. Создать план развития общественного транспорта, учитывая интересы общественности, а не личные.

2. Вывод из эксплуатации такого вида транспорта, как «маршрутное такси».

3. Введение электронного билета - во избежание неуплаты налогов недобросовестными перевозчиками, прозрачного контроля пассажирооборота и для удобства пассажиров.

4. Увеличение количества коммунального транспорта (троллейбусы, автобусы).

Городской транспорт не должно быть бизнесом, это лишь инфраструктура!», - пишет автор петиции Кудин Роман Александрович.

По состоянию на 2 февраля петицию подписали 11 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Наопним6 мэр Сум Александр Лысенко обещал, что на следующем транспортном конкурсе, который планируется на 2022 год, никаких маршруток не будет, только автобусы.

Подписать петицию можно здесь.