Сумчани голосують за заборону «ОПЗЖ» та Партії Шарія

«Ми, громада міста Суми, цією петицією звертаємось до депутатів Сумської міської ради з проханням звернутися до Міністерства Юстиції України з вимогою заборонити діяльність проросійських партій на території міста Суми: політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя» та партію Шарія.
Підставою для звернення являється проросійська позиція політичних партій "ОПЗЖ" та "Шарія" в умовах війни з Росією, порушення чинного законодавства України.
Голова політичної партії «ОПЗЖ» - Віктор Медведчук, не дивлячись на війну з Росією, всупереч українському законодавству і моральним принципам, у період воєнних дій неодноразово здійснював публічні поїздки до очільника країни-агресора - Володимира Путіна.
Окрім цього, хочемо наголосити, що Віктор Медведчук, перебуває з Володимиром Путіним в родинних зв’язках, а саме є його кумом.
Риторика представництва партії нагадує риторику «Єдиної Росії» .
З вище сказаного, ми, свідома громада Сумщини, маємо впевненість у тому, що політичний проект «ОПЗЖ» є п’ятою колоною в Україні і своєю діяльністю має намір знищення: Державності, Суверенітету, Незалежності України і інших принципів Української Конституції», - йдеться в петиції.
Станом на 2 лютого петицію підписали 11 осіб з 250 необхідних.
До кінця збору підписів залишилось 45 днів.
Підписати петицію можна тут.