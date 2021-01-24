Сумчани голосують за заборону «ОПЗЖ» та Партії Шарія На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Заборона діяльності проросійських партій "Опозиційна платформа "За Життя" та ПП "Шарія" в місті Суми».

«Ми, громада міста Суми, цією петицією звертаємось до депутатів Сумської міської ради з проханням звернутися до Міністерства Юстиції України з вимогою заборонити діяльність проросійських партій на території міста Суми: політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя» та партію Шарія.

Підставою для звернення являється проросійська позиція політичних партій "ОПЗЖ" та "Шарія" в умовах війни з Росією, порушення чинного законодавства України.

Голова політичної партії «ОПЗЖ» - Віктор Медведчук, не дивлячись на війну з Росією, всупереч українському законодавству і моральним принципам, у період воєнних дій неодноразово здійснював публічні поїздки до очільника країни-агресора - Володимира Путіна.

Окрім цього, хочемо наголосити, що Віктор Медведчук, перебуває з Володимиром Путіним в родинних зв’язках, а саме є його кумом.

Риторика представництва партії нагадує риторику «Єдиної Росії» .

З вище сказаного, ми, свідома громада Сумщини, маємо впевненість у тому, що політичний проект «ОПЗЖ» є п’ятою колоною в Україні і своєю діяльністю має намір знищення: Державності, Суверенітету, Незалежності України і інших принципів Української Конституції», - йдеться в петиції.

Станом на 2 лютого петицію підписали 11 осіб з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 45 днів.

Підписати петицію можна тут.