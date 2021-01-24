В Сумской мэрии соизволили ответить на петицию о запрете повышения стоимости проезда в маршрутках В первый день действия новых тарифов получила ответ петиция «Не підвищувати вартість проїзду в маршрутних таксі».

«Залишити вартість проїзду в маршрутних таксі в місті Суми, яка актуальна на 17 січня 2021 року, тобто 5 грн.

Аргументи і факти:

1. Обіцяні покращення якості перевезення у маршрутних таксі з минулого підвищення ціни не відбулися.

2. Маршрутки брудні, технічний стан незадовільний, маршрутки горять під час їзди на своїх рейсах, є випадки, коли водії під час роботи дивляться YouTube і інколи перебувають у стані наркотичного сп'яніння.

3. Недотримання графіків руху.

Дія:

Сумчани в очікуванні на закупівлю комунального сучасного комфортного транспорту, який додатково дає можливість перевезення візочків з дітьми, людей з особливими потребами і велосипеди

Пропозиція і вимоги:

1. Створення робочої групи з представників громади, виконавчої влади і представників перевізників щодо вивчення питання вартості проїзду і прийняття рішень щодо залишити без змін або підняття вартості тільки після рекомендацій робочої групи.

2. Дотримання перевізниками всіх умов договорів на перевезення пасажирів», - писал автор петиции.

Ответ следующий:

«За результатами розгляду електронної петиції «Не підвищувати вартість проїзду в маршрутних таксі» повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством тарифів на транспортні послуги. Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», тарифна політика на автомобільному транспорті має сприяти вирішенню таких завдань як забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання та забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів. Реалізація єдиної тарифної політики передбачає єдину методику розрахунку тарифів за видами перевезень. Зокрема, наразі діє Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 (далі - Методика). Ця Методика визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і застосовується органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та автомобільними перевізниками незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Методика є обов'язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Відповідно до п. 1.6. Методики перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг, що не залежать від господарської діяльності Перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Значне підвищення з 01.09.2020 року рівня мінімальної заробітної плати (з 3200,0, що врахована в діючих тарифах, до 5000,0 грн.) зумовило зростання прямих витрат на оплату праці та податків, що сплачує перевізник згідно із вимогами законодавства, які безпосередньо впливають на формування собівартості тарифу на проїзд у міському транспорті. Крім цього, в умовах карантинних обмежень, впроваджених з метою протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 істотно зменшилось пасажироперевезення на міських автобусних маршрутах загального користування.

Враховуючи вищевикладене, на підставі звернень перевізників та у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності і реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізників виникла необхідність перегляду тарифу на перевезення пасажирів у міському транспорті.

Що стосується Ваших зауважень щодо «незадовільного стану маршруток» та «не дотримання водіями ПДР» повідомляємо наступне.

Виконавчий комітет Сумської міської ради, що виступає Організатором міських пасажирських перевезень, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт» уклав з Перевізниками Договір про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми, відповідно до якого Перевізник повинен забезпечити:

- регулярну роботу транспортних засобів на визначеному Договором маршруті (маршрутах);

- проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи;

- випуск на маршрут технічно справних, відповідно обладнаних та укомплектованих транспортних засобів, що відповідають вимогам Законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільний транспорт».

Контроль за дотриманням Перевізником умов Договору здійснюється шляхом проведення перевірок дотримання умов Договору. Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг, як уповноважений орган Організатора, реагує на будь-які зауваження щодо недоліків роботи міського транспорту, організовує наради з перевізниками міста для спільного вирішення питань пасажирських перевезень».