Сумчанка обвинила патрульного в наезде Сумчанка написала в инстаграме о ДТП, в которое она попала.

«24.01.2021 года у меня случилась беда.

Некий Артем Куров aaaaa_kkkk_9_, работающий в патрульной полиции города Сумы сбил меня на пешеходном переходе. Человек вместо того, чтобы вызывать мне скорую и оказывать первую медицинскую помощь предпочел звонить своему отцу Анатолию Курову, бывшему таможеннику, нынешнему начальнику службы безопасности Эпицентра, дабы замять это дело. У меня констатировали сотрясение мозга и множество ушибов по всему телу, из целого осталась только правая рука. На заверение самого Артема, его отца (который меня теперь прессует) и его мамы (которая слезно извинялась за своего сына), обещали оплатить мне лечение и возместить мне весь ущерб (разбит мой рабочий инструмент, порваны вещи, утеряны украшения, отсутствие возможности работать) только что бы не писала заявление, я согласилась и по итогу МЕНЯ ПОСЛАЛИ НАХРЕН. Потому что, пока меня везли в больницу - Артема отец уже все замял, меня неделю кормили завтраками и вешали лапшу на уши, для того чтобы закрыть дело по административному правонарушению.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ БОЛЬШИНСТВО ФАКТОВ! Подмутили судмедэкспертизу (которой не было), меня никто не опрашивал (хотя должны были), никто не общался со свидетелями (хотя их трое), и самое важное, никто не просмотрел и тем более не изъял видео с камеры СумыОблЭнерго, где четко видно как меня подхватили на пешеходном переходе и прокатили на крыле автомобиля.

Отдельно хочется упомянуть следователя Безуглова Павла, который не выполнял свои прямые профессиональные обязанности и скрывал все, что касается моего ДТП.

ВОТ КАКАЯ У НАС ДОБЛЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ, КОТОРАЯ ВСЕГДА НАС ЗАЩИТИТ», - написала сумчанка.

В патрульной полиции сообщили, что к ним поступили материалы от следствия об отсутствии признаков уголовного правонарушения по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, поэтому на патрульного составлен протокол по ст. 124 КУоАП.