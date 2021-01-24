За неделю на Сумщине быстрым тестом на определения антигена COVID-19 прошли 836 человек Такие тесты не требуют лабораторного оборудования и высокоспециализированных навыков и могут быть осуществлены быстро на месте проведения консультации семейным врачом или мобильной бригадой.

«Этими экспресс-тестами обнаруживают антигены вируса. Они дешевле ПЦР и дают результаты быстрее», - пояснил на брифинге начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

Напомним: первый транш в количестве 40 тысяч таких экспресс-тестов уже поступил в Сумскую область. Все они были распределены между медицинскими учреждениями Сумщины. Вскоре ожидается второй транш в количестве 49 000 тестов.

«Сейчас это достаточное количество для того, чтобы всем, кому это будет нужно, провести тестирование», - отметил чиновник.