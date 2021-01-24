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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане просят запретить въезд транспорта в пешеходные зоны

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Заборона заїзду приватного транспорту в пішохідні зони міста».

«13 листопада 2020 р. на цьому сайті була створена петиція щодо відновлення контролю проїзду приватного транспорту на вулицю Воскресенська та Соборна. Петиція набрала необхідну кількість голосів і отримала відповідь, але, нажаль, те, що написано у відповіді не відповідає дійсності: https://petition.e-dem.ua/Content/Docs/sumy/2458-%D0%A2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf.

В липні місяці була надіслана відповідь одному із жителів міста про те, що у 20 році буде вирішено питання із рухом приватного транспорту по парку ім. Кожедуба з вулиці Гагаріна - НЕ ВИКОНАНО https://drive.google.com/file/d/1V48s_z08uwPeoDsrT-DW3s5GrM105KPX/view?usp=sharing.

У вересні місяці особисто мені була надана відповідь (не одноразово) відносно необхідності пішохідні зони нашого міста зробити такими де-юре, тобто повісити знаки 3,1 разом із знаком 5,33 (Рух заборонено разом із Пішохідна зона) В наступних місцях:

1) Знизу вулиці Олександра Аніщенка при в`їзді в парк ім. І.Кожедуба як на правому так і на лівому заїзді.

2) При в`їзді в парк ім. І.Кожедуба з вулиці Гагаріна.

3) При в`їзді в парк ім. І.Кожедуба з вулиці Берегова в сторону Зеленого театру і тенісних кортів.

4) При в`їзді на частину провулку Академічний між корпусами УАБС збоку вулиці Герасима Кондратьєва.

5) При в`їзді на частину вулиці Першотравнева між Конгрес-центром та Зарічним районним судом збоку вулиці Петропавлівської.

6) При в`їзді на вулицю Воскресенська по провулку Терезова

7) При в`їзді на вулицю Воскресенська по вулиці 9-го Травня.

8 ) При в`їзді в дитячий парк Казка з боку вулиці Троїцька, приблизно в районі стадіону, таким чином, щоб унеможливити заїзд в паркову зону.

9) При в`їзді в пляжно-паркову зону між вулицею Псільська та річкою Псел з боку Чугуївського провулку, як на правому так і на лівому заїзді, та провулку Дачний. Таким чином, щоб унеможливити заїзд у парково-пляжну зону.

10) При в`їзді в сквер Дружба з боку вулиці Горького

НЕ ВИКОНАНО https://ukc.gov.ua/backend/uploads/documents/crm/ZnvK/vogQ/ZnvKvogQzpC_gUnWa_PhkPE3asQ3PbBw/7328.jpg

Департамент інфраструктури неодноразово посилався на Патрульну поліцію, останні написали наступні листи

https://ukc.gov.ua/backend/uploads/documents/RIfx/hUAM/RIfxhUAMBISwckV2h4g0BBEVrcpWdxbh/Polise.pdf

https://drive.google.com/file/d/1jY4ibY92k7fDrLTpnkcIlSNGLqYMCL4P/view?usp=sharing

На жаль, це не призвело до будь-яких результатів.

Також 5.10.2020 року, пан мер та пан директор департаменту інфраструктури влаштували передвиборчу зустріч з виборцями, де мною була озвучена проблема пішохідних зон. Мене запросили наступного дня до Департамену інфраструктури, де я письмово виклав все, що необхідно зробити. Мене запевнили, що зроблять, але ... чотири місяці, а віз і нині там.

Так от, шановні панове Олександр Миколайович, пан Олександр Іванович, пан Олександр Олексійович, пан Віктор Іванович, пан Олександр Володимирович, пан Владислав Олександрович і пані Тетяна Володимирівна, дайте відповідь на питання - ви дійсно вважаєте, що можна ігнорувати громадський запит на безпечне і комфортне місто, і в офіційних відповідях писати відверту брехню? Це перше.

Друге:

Вимагаємо, негайно, в найкоротший термін встановити, відновити, відремонтувати дорожні знаки і паркани в місцях:

1) Знизу вулиці Олександра Анищенка при в`їзді в парк ім. І.Кожедуба як на правому так і на лівому заїзді.

2) При в`їзді в парк ім. І.Кожедуба з вулиці Гагаріна.

3) При в`їзді в парк ім. І.Кожедуба з вулиці Берегова в сторону Зеленого театру і тенісних кортів.

4) При в`їзді на частину провулку Академічний між корпусами УАБС збоку вулиці Герасима Кондратьєва.

5) При в`їзді на частину вулиці Першотравнева між Конгресс центром та Зарічним районним судом збоку вулиці Петропавлівської.

6) При в`їзді на вулицю Воскресенська по провулку Терезова

7) При в`їзді на вулицю Воскресенська по вулиці 9-го Травня.

8 ) При в`їзді в дитячий парк Казка з боку вулиці Троїцька, приблизно в районі стадіону, таким чином, щоб унеможливити заїзд в паркову зону.

9) При в`їзді в пляжно-паркову зону між вулицею Псільська та річкою Псел з боку Чугуївського провулку, як на правому так і на лівому заїзді, та провулку Дачний. Таким чином, щоб унеможливити заїзд у парково-пляжну зону.

10) При в`їзді в сквер Дружба з боку вулиці Горького

По-перше, встановлення знаків і парканів призведе до виконання вимог ПОЛОЖЕННЯ про організацію руху транспортних засобів вулицями Соборна, Воскресенська та провулками Терезова, 9-го Травня в місті Суми http://meria.sumy.ua/engine/download.php?id=15178

По друге, відносно паркових та парково-пляжних зон не буде порушуватись НАКАЗ 10.04.2006 N 105 МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України а саме п. 4,2 абзац 7 та 8 порушення яких тягне відповідальність згідно статті 152 КУпАП.

І найголовніше: Ви, нарешті, зробите пішохідні зони пішохідними.

Досить вже писати брехню про виконану роботу, досить посилатися на поліцію - вони знаки не встановлюють і рекомендації надали. Досить писати відписки про відсутність коштів (потрібно, в середньому 6500 - 15000 грн на купівлю знаків) Невже це така велика сума в масштабах міста? При тому, що на балансі міста є автовишка і люди які отримують за це зарплату (КП Шляхрембуд)», - написал автор петиции Глушко Сергей Валерьевич.

Подписать петицию можно здесь.

Общество
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